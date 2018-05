Frejas første kampdag: Der er altid noget at kæmpe for

Taler er en stor del af Arbejdernes Internationale Kampdag. 17-årige Freja holdt sin første af slagsen.

Tirsdag er det 1. maj og for mange står der Arbejdernes Internationale Kampdag på kalenderne ud for denne dato.

For arbejderne er der altid noget at kæmpe for. Freja Nordstrøm, gymnasieelev og medlem af DSU, Kolding.

I Sønder Stenderup ved Kolding blev kampdagen skudt i gang klokken 6. En af de fremmødte var den 17-årige gymnasieelev Freja Nordstrøm, der har været medlem af Danmarks Socialdemokratiske ungdom i lidt over et år.

- Det er vigtig at fejre 1. maj, fordi det er arbejdernes kampdag. For arbejderne er der altid noget at kæmpe for, siger hun til TV SYD.

Det er første gang, at Maja Nordstrøm er med til en kampdag. Hun håber at kunne bruge dagen på at få nye, politiske bekendtskaber og ellers nyde fællesskabet. Hun debuterede desuden som 1. maj-taler.

- Jeg snakkede om miljø, der jo er en helt ny problemstilling, der er kommet, efter det er begyndt at gå godt i samfundet. Så må man ligesom rydde op efter det, siger hun.

Folketingspolitiker var lydhør

Freja Nordstrøms tale sigtede blandt andet mod folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (A), der også talte i Sønder Stenderup.

At få lov til at starte med Frejas kamptale og mod på fremtiden og så for en miljøordfører så grøn en tale, det synes jeg er stærkt. Christian Rabjerg Madsen, folketingspolitiker, Socialdemokratiet.

- Jeg kunne lave et godt indspark i og med, at Christian jo er miljøordfører. Der kunne jeg ligesom sige, at han godt kunne komme i gang med at komme med det nye udspil, siger hun.

Folketingspolitikeren hørte efter, hvad der blev sagt og startede sin egen tale ud, hvor den unge taler slap.

- At få lov til at starte med Frejas kamptale og mod på fremtiden og så for en miljøordfører så grøn en tale, det synes jeg er stærkt. Det med, at du opfordrer til, at vi kommer med et samlet grønt udspil, tror jeg også, at vi inden så frygtelig længe kan leve op til, siger Christian Rabjerg Madsen.

