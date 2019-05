Frirummet: Debat skal gøre os klogere - ikke skabe tabere eller vindere

Stop fokus på, hvem der vinder og taber en politisk duel. Det interessante er om debatten gør os klogere, sådan siger repræsentanter fra friskoler, højskoler og efterskoler, der står bag initiativet Frirummet.

De unge lider af politikerlede og manglende lyst til at deltage i den demokratiske samtale, og det kan udgøre en alvorlig trussel mod vores demokrati - sådan lyder meldingen fra de voksne, som har skabt Frirummet.

Derfor har man lavet en debatpilot-uddannelse. 180 lærere er allerede uddannet debatpilotter og flere på vej.

Werner Sternberg, skoleleder på Aabenraa Friskole, er sammen med 7 andre lærere ved at uddanne sig til debatpilot.

- Jeg vil bidrage til at skabe mere ansvar omkring medborgerskab, at man får mere information. Det skal ikke handle om, hvem der vinder og hvem der taber, men om hvad indholdet er, siger Werner Sternberg til TV SYD.

Som debatpilot kan man styre lokale debatter - såkaldte frirumsdebatter.

Vi skal komme dertil, hvor vi kan mærke tvivl, og vi kan mærke argumenter. Det kræver andre debatformer, end vi ofte ser i fjernsynet. Jeg vil uddanne mig til at få folk til at tvivle og se hinandens argumenter, understreger Werner Sternberg, skoleleder på Aabenraa Friskole.

Projektlederen bag Frirummet er Marlene Borst Hansen, der i flere omgange har siddet i Folketinget for Det Radikale Venstre som valgt i Sydjyllands Storkreds.

- Danskerne har brug for, at der kommer andre politiske og samfundsmæssige debatter ud lokalt end de, som vi er vant til at se i fjernsynet, høre i radioen eller læse i avisen, siger Marlene Borst Hansen.