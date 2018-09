Frøs Sparekasse arbejder i weekenden

I denne og næste weekend kan kunder i Frøs Sparekasse blive ringet op banken, der vil tjekke op på kundernes oplysninger og legitimation.

Frøs Sparekasse har en opgave, som de skal have løst. De skal indhente legitimation og opdatere oplysninger på deres kunder.

Det skal de, fordi der løbende kommer stramninger af hvidvaskningsloven, og så sent som i juni i år udkom Finanstilsynet med nye retningslinjer. Det er en stor opgave, og derfor har Frøs Sparekasse kaldt alle sine medarbejdere på arbejde til en ekstraordinær arbejdsweekend.

- I weekenden er chancen for at træffe folk meget større end i hverdagen. Mange er hjemme og har tid til at tale med os, fortæller Per Rick, der er privatdirektør hos Frøs Sparekasse.

Langt hovedparten er positive og glade for, at vi ringer. De vil gerne medvirke til, at der er styr på tingene. Michael Tamstrup, filialdirektør, Frøs Sparekasse, Sønderborg

I hvidvaskningsloven er der specifikke krav til, hvor meget de danske banker skal kende til deres kunders brug af konti. For banken handler det om at sikre, at den ikke bliver brugt til hvidvask. Det er en opgave, som Frøs Sparekasse vil gøre sit for at løse, og derfor bruger de lørdag og søndag på at ringe rundt til kunderne.

- I nogle tilfælde handler det om, at vi kun har en kopi af en kundes sygesikringskort, men mangler at få billedlegitimation på plads. Derfor ringer vi til dem for at høre, om de for eksempel kan sende os en kopi af deres kørekort, forklarer Per Rick.

Direktøren fortæller videre, at det også kan dreje sig om, at banken skal tjekke op på kundens konti ved at spørge ind til antallet af kontante indbetalinger og overførsler til og fra udlandet.

Per Rick, privatdirektør hos Frøs Sparekasse, oplever, at de fleste kunder har en stor forståelse for, at banken har behov for at få opdateret oplysningerne. Foto: Jacob Schjødt, TV SYD

Kunderne tager det seriøst

Frøs Sparekasse i Sønderborg har allerede forsøgt sig med mails og breve, for at gøre kunderne opmærksomme på, at deres oplysninger skal opdateres. Derfor er oplysningerne også allerede på plads hos mange af sparekassens kunder, og i denne weekend forventer de at sætte flueben ved yderligere 5.000 kunder.

- Langt hovedparten er positive og glade for, at vi ringer. De vil gerne medvirke til, at der er styr på tingene, siger Michael Tamstrup, der er filialdirektør i Frøs Sparekasse i Sønderborg.

Nogle af kunderne studser dog over at blive ringet op af banken på en søndag, men Michael Tamstrup tror, det hjælper på kundernes velvilje, at hvidvask er et emne, der fylder meget i medierne for tiden.

- Jeg havde en kunde i røret, som lige var i Bilka og handle, og to minutter senere gik hun gennem dørene her med legitimationen, fortæller han.