Folketingsmedlemmer tavse om prisen for deres valgkamp

- Jeg modtager kun penge fra mit parti. For eksempel har jeg lige sagt nej tak til penge fra en virksomhed og i stedet opfordret dem til at donere beløbet til Mødrehjælpen. Der er for mange penge, for mange annoncer og for mange skjulte særinteresser i politik, og derfor forsøger jeg at gå forrest og vise, at man godt kan lave politik på en anden måde, siger Lotte Rod.