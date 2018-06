Opdateret: Gæster evakueret ved sankthansfest

Brandmyndigheder og politi stoppede fest i Brørup efter alarm om gaslugt, men det var ikke et gasudslip.

En hyggelig sankthansfest i Brørup er lørdag aften blevet brat afbrudt af politiet og brandvæsenet. Alle deltagerne ved festen er blevet evakueret, og politiet har afspærret området ved Brøruphallen.

Vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at myndighederne blev alarmeret klokken 20.14, fordi der var en kraftig gaslugt på Byagervej, hvor der traditionen tro var tændt sankthansbål.

Mistanke om naturgas

Der er mistanke om, at der er gået hul på en naturgasledning. Derfor blev Dansk Gasdistribution tilkaldt for at få opklaret, om det var tilfældet.

Der kunne ikke måles gas i luften. I stedet kom man klokken 22.00 frem til, at lugten stammer fra en kloak i området. Dermed er der ikke længere grund til at spærre området af.