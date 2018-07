Gang i flammerne trods forbud

Forbud mod afbrænding giver store bøder.

Den knastørre sommer har givet afbrændingsforbud i hele Danmark. Alligevel finder politiet indimellem borgere, som blæser på forbuddet.

Det skete blandt andet to gange lørdag aften i Esbjerg. Klokken 19.00 kom der anmeldelse om en mand, som havde tændt et bål, så derfor fik han besøg af brandvæsenet.

Han fik besked på at slukket bålet, men det nægtede han, så det gjorde brandvæsenet for ham. Og da politiet nåede frem, begyndte han at råbe grimme ord til dem, så han får også en bøde for fornærmelig tiltale.

Læs også Afbrændingsforbud strammes op efter forvirring

Større bøder

Normalt er der bøder på 1500 kroner for at bryde beredskabsloven. Men man får en bøde på 5000 kroner at overtræde afbrændingsforbuddet.

En halv time senere kørte patruljen ud til to andre esbjergensiske mænd, som stod og brændte affald af i en tønde. Det får de selvfølgelig også en bøde for.

Alle kommuner har for tiden indført helt eller delvist afbrændingsforbud.

Læs også Opdateret: Masser af markbrande i tørken