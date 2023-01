Sådan kommer du i gang med at samle mad i naturen - og sparer penge på madbudgettet

Gode begynderplanter kan ifølge naturvejlederen være sådan noget som skvalderkål, mælkebøtter, ramsløg og hybenroser.

- De kan lidt forskelligt, og ramsløg er den, der kommer tidligst, fortæller han om urten med den kraftige lugt, som begynder at dukke frem i skovbundene i slutningen af februar og starten af marts.

Væk fra bilos og sprøjtegift

Men hvad er så vigtigt at have med af redskaber, når man skal give sig i kast med at sanke?

Ifølge Rasmus Ladekjær Nielsen er det vigtigt at huske en saks og noget at have det, man har samlet, i. Selv bruger han en kurv, men man kan også bruge en pose. Vælger man sidstnævnte løsning, skal man dog huske at medbringe et viskestykke, som man kan lægge over posen.



- Når man har plukket af, mister de saftspænding, og hvis de ligger i en varm bil, så bliver de slatne, siger han.