Vejlefamilie undgår impulskøb og for meget madspild med nem metode

Som udgangspunkt er det faktisk børnene, der står for aftensmåltidet, og så hjælper Jesper Mikkelsen til - eksempelvis ved at dække bord, skære grøntsager, stege kylling eller hvad der nu skulle være brug for.

- Så handler vi ind til det om søndagen, for at vi får handlet mindst muligt i hverdagene, hvor vi har nok at se til med arbejde, fritidsinteresser og alt muligt andet, siger han.