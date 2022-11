Danny og Hotan har vækket VM-legende til live igen: - Vi plejer det, som var det vores eget barn

Det kan måske virke en smule fjollet at have 35x35 centimeter græs til at stå i en montre under gulvet på en bar i Kolding, men for en sand fodboldfan som Hotan Mathews er det et historisk klenodie, der er et museum værdigt.

- Jeg har en bedstefar på 93 år og en far, der begge er meget stolte englændere, og at vi har et stykke af Wembley på vores pub, det er helt unikt, og vi værdsætter det rigtig meget, siger han.

Den historiske græstot har siden årtusindskiftet været at finde i gulvet på baren i centrum af Kolding.