Bjarne følger landsholdet i tykt og tyndt – men ikke til Qatar

Foruden at være superfan er Bjarne Bihl-Nielsen også en central del af fangruppen Danes Away. Han påpeger, at det er en personlig sag, om man ønsker at rejse til Qatar eller ej, og at gruppen som altid støtter de fans, der vælger at rejse med landsholdet ud i verden.

For dem, der rejser til Qatar for at se VM-slutrunden, har Udenrigsministeriet lavet en midlertidig rejsevejledning, da lovgivningen og kulturen i Qatar afviger meget fra den danske.

Det vigtigste at notere sig er formentlig, at homoseksualitet er forbudt i landet, og det derfor kan være farligt at vise affektion over for en af samme køn i offentligheden, ligesom der ikke er samme grad af ytrings- og forsamlingsfrihed som i Danmark.

Blandt de mere mærkværdige regler i landet kan nævnes, at birkes på franskbrød bliver anset som narkotika, og at alle former for pornografi er ulovligt. Du kan finde hele rejsevejledningen her.