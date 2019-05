Grundstødt færge sejler igen

Rømø-Sildfærgen blev sent i fredag aften frigivet af myndighederne ovenpå fredagens grundstødning - skibet er blevet undersøgt af dykkere, der ikke har konstateret skader - færgen sejler igen normalt fra lørdag morgen.

126 passagerer på Rømø-Sildoverfarten fik fredag forlænget rejsetiden med 7-8 timer, da færgen på vej mod Havneby kom ud af kurs og stødte på grund ud for Rømø.

Først ved 17-tiden fredag kom færgen ved egen kraft fri af sandet ved hjælp af højvande og ved 18.30-tiden kunne passagererne gå fra borde i Havneby efter en tur, der varede otte timer i stedet for 40 minutter.

Skibet blev taget i arrest - det vil sige, at færgen fik forbud mod at sejle - af Forsvarets Operationscenter. Dykkere blev sendt ned for at undersøge om skroget havde taget skade, og om der var risiko for at olieforurening.

Ved 22-tiden fredag blev skibet atter frigivet til sejlads - grundstødningen havde ikke forårsaget skader på færgen. Og her lørdag morgen er sejladsen mellem Rømø og Sild genoptaget i normalt omfang.