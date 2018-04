Gymnasieelever vil gerne til eksamen

Forlig for statsligt ansatte sikrer formentlig, at elever på gymnasierne kan få deres studentereksamen. Tillidsrepræsentant for lærerne regner med et ja til aftalen.

Konflikten er afblæst på gymnasierne. Lørdag aften kom der endelig en aftale for statens ansatte. Dermed ser det ud til, at elevernes eksamen ikke bliver udskudt på grund af lærerstrejke eller lockout. Spørgsmålet er jo stadig, om lærerne stemmer ja til den aftale, der er landet Theresa Jürtz Svendsen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Region Sydmidt - Det tegner forholdsvis lyst nu, hvor der endelig er et forlig. Men vi ved endnu ikke helt, om vi kan gå til eksamen. Spørgsmålet er jo stadig, om lærerne stemmer ja til den aftale, der er landet, og de har jo ikke fået løst striden om deres arbejdstid, siger Theresa Jürtz Svendsen, som er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Region Sydmidt. Håber på et ja Hun går i 3. g på Munkensdam Gymnasium i Kolding og skal til eksamen sidst i maj og i begyndelsen af juni. Vi er mange, som rigtigt gerne vil til eksamen Theresa Jürtz Svendsen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Region Sydmidt. - Så jeg kan jo godt se, at hvis eksamenerne bliver udskudt, kan de risikere at blive holdt midt i sommerferieperioden eller efter. Vi er mange, som rigtigt gerne vil til eksamen, så vi håber, lærerne stemmer ja, siger Theresa Jürtz Svendsen. Optimistisk tillidsmand Rødkilde Gymnasium i Vejle var et af de gymnasier, der var udtaget til strejke, hvis der ikke blev landet en ny overenskomst. Her er tillidsrepræsentant Rasmus Vestergaard Lysemose optimistisk, efter aftalen faldt på plads. Mit umiddelbare bud er, at lærerne stemmer ja til aftalen Rasmus Vestergaard Lysemose, tillidsrepræsentant på Rødkilde Gymnasium - Jeg er glad for, at vi ikke skal ud i en konflikt, hvor eleverne ikke kan komme til eksamen. Jeg kender ikke detaljerne i aften, men mit umiddelbare bud er, at lærerne stemmer ja til aftalen. Så umiddelbart giver det en tryghed på gymnasierne, og vi får også bevist, at den danske model stadig virker, siger Rasmus Vestergaard Lysemose.