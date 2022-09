Danskere har hæklet hundredvis af versioner af Dronning Margrethe

Gør noget unyttigt

Idéen til udstillingen stammer fra Christine Sørensen. Hun har lavet de 53 hæklede regenter, som hun har arbejdet på de seneste år.

- Det hele udspringer af Dronningens nytårstale i 2017. Der opfordrede hun os alle til, at vi skulle gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget unyttigt, fortæller Christine Sørensen.

Den opfordring tog hun til sig, og begyndte at hækle den danske kongerække.

- Jeg vidste godt, at det var en stor opgave, men det var rart at have noget, at koble af med, siger hun.