Hærværksmænd har slået til mange steder i landsdelen

Natten til tirsdag fik Syd- og Sønderjyllands Politi flere anmeldelser om hærværk, end de gør på en hel måned.

20-25 anmeldelser om hærværk i form af rudeknusning.

Så mange får Område Center Syd, der dækker Aabenraa, Sønderborg og Tønder, normalt på en måned.

Men i nat har de fået flere anmeldelser, end de gør på en hel måned, oplyser Preben Westh, der er vicepolitiinspektør ved Område Center Syd.

Det handler om knuste ruder på biler og bygninger.

Aabenraa

I Aabenraa er det gået ud over 10 biler ved kommunens jobcenter. Forruder, sideruder og bagruder er blevet smadret.

På Felsted Skole er det ikke gået ud over biler. Men selve bygningsruderne. Her er de 10 yderste ruder blevet ramt. På ruderne kan man se, at det kun er det yderste lag, der er blevet ramt. Og derved formoder politiet, at gerningsmændene har skudt med softgunlignende pistoler - ellers ville ruderne være gennemskudt, oplyser vicepolitiinspektøren.

De gerningsstedsundersøgelser, der er lavet, bekræfter også politiets formodning om, at ruderne er skudt med softgunlignende pistoler.

Det gik også ud over Aabenraas Statsskole. Her blev én bil ramt.

Sønderborg

Danske Diakonhjems hjemmeplejes biler blev natten til tirsdag den 13. marts ramt af skud. Her blev i alt 12 biler smadret.

På Sønderborg Sygehus blev ruderne på én bil smadret.