Her er de unge helt vilde med tysk på højt niveau

I Tønder er de unge helt vilde med tysk på højt niveau, selvom de fleste danske unge siger "nein" til det tyske sprog.

- Det er fantastisk, at alle 37 har klaret det så flot. Selvom det tyske sprog høres til daglig i grænselandet, så er det her ud over det sædvanlige. Carsten U. Eriksen, direktør, Tønder Handelsskole.

Der bliver stadig færre unge, der vælger tysk som fremmedsprog på ungdomsuddannelserne og dermed også færre, der kan begå sig på tysk i erhvervslivet og videre i uddannelses-systemet.

Carsten U. Eriksen, direktør Tønder Handelsskole.

I Tønder strømmer de unge dog til ekstra undervisning i tysk på højt niveau, selvom undervisning og forberedelse kommer oveni det normale pensum.

I august 2018 blev Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole, som den første skole i Danmark (og stadig eneste), godkendt af det tyske kulturministerium til at udbyde Deutshes Sprachdiplom 1 PRO (DSD 1 PRO).

Hele 37 elever på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole gennemførte det første DSD 1 hold sidste skoleår, og alle 37 på holdet gik til både den skriftlige og mundtlige prøve, og alle bestod.

Tirsdag eftermiddag får de 37 overrakt Deutshes Sprachdiplom ved en højtidelighed skolen i Tønder, som overværes af kulturattacheen fra den tyske ambassade og en repræsentant fra det tyske kultur-ministerium.

- Det er fantastisk, at alle 37 har klaret det så flot. Selvom det tyske sprog høres til daglig i grænselandet, så er det her ud over det sædvanlige, siger Carsten U. Eriksen, der er direktør for Tønder Handelsskole til TV SYD.