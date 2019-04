Se oversigt: Her har du mulighed for at se køerne danse foråret frem

Over hele landsdelen er det muligt at finde en gård, hvor man kan tage familien med for at se økokøerne komme på græs for første gang efter lang vinter i stalden. TV SYD giver dig et overblik her.

Vil du være med til en ko-fest, så har du muligheden i dag. For i dag er det økodag 2019, og det er dagen, hvor økologiske landmænd landet over åbner stalddørene for køerne, der for første gang i år mærker foråret. Økodag er Danmarks største nationale økologiske event, og mere end 200.000 danskere er med til at lukke køerne ud på græs og se dem springe og danse. Læs også Køernes festdag er lige om hjørnet Du kan for eksempel lægge vejen forbi Vedsted Cotel, der er ejet af Gram Slot. Det er blot én af de 59 økogårde i landet, der slår dørene op for både de økologiske malkekøer og gæster til Økodag. Her bringer TV SYD en oversigt over de gårde i vores landsdel, som du kan besøge på Økodagen. Køerne bliver sluppet løs på græs præcis kl. 12.00. Ifølge økodag.dk vil der være mulighed for smagsprøver på økologiske mejeriprodukter og for at smage økologien og snakke med gårdenes ejere. Gårdene holder åbent mellem kl. 10 og kl. 14, og det er som sagt kl. 12, at køerne bliver sluppet fri. Her kan du se køerne danse på Økodagen i Syd- og Sønderjylland. Herunder gårdenes navne med tykt efterfulgt af navn og adresse på deres ejere: Stensigmose: Gitte og Frode Lehmann, Stensigmose 4, Broager Lundsgaarde: Elke og Hermann Lorenzen, Ellehusvej 2, Løgumkloster I/S Asmussen og Kaczmarek: Bo Kaczmarek og Asmus Asmussen, Nr. Hostrup Bygade 11, Rødekro Marie og Niels Stamp: Marie og Niels Stamp, Ullerupvej 86, Skærbæk Immervad: Esben og Maria Lauridsen, Hærvejen 14, Vojens Vedsted Cotel: Sanne og Svend Brodersen, Tøndervej 89, Vojens Kathrinesminde: Karin og Niels Jørgen Vinge Rasmussen, Rovstrupvej 79, Haderslev Østerlykke: Stinne og Laust Stenger, Havmarkvej 2a, Rødding Rydskovgaard: Anne Mette Riber og Lars Qvist, Viuf Skovvej 86, Viuf Debelgaard: Arne og Christian Bejer Petersen, Debelvej 1 , Brørup Bøgelundegaard: Frederik Uhre og Katrine Fynbo, Agervigvej 50, Varde Skovlyst: Bodil og Vagn Post, Rankenbjergvej 9, Vorbasse Åst Østergård: Kirsten og Torben Hørlyck Jørgensen, Åstbyvej 43, Vandel Engmark: Familien Tving Bruun, Engmarksvej 2, Give Ågårdslund: Marie og Anders Lütken Skovgaard, Vongevej 61, Jelling Mariendal: Dorte og Thule Møldrup, Enggårdsvej 8, Rask Mølle Kilde: Økodag.dk