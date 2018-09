Hjælp til hørehæmmede rykker tættere på

Onsdag åbner Region Syddanmark officielt sin nye høreklinik og mulighed for at få lavet røntgen-undersøgelser på sundhedscentret i Brørup.

Dermed slipper borgerne for at køre til sygehuset i Esbjerg for at få den nødvendige hjælp.

Høreklinikken forventer ca. 400 årlige konsultationer, mens målet er, at godt 5.000 patienter på sigt vil få lavet røntgen i Brørup.

Gennem flere år har regionen og kommunen i fællesskab udviklet Brørup Sundhedscenter, som var det første af sin slags.

- Da vi i 2009 indledte samarbejdet med Vejen Kommune om Sundhedscentret i Brørup, var formålet at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er godt at se, hvordan samarbejdet på sundhedscentret i Brørup ikke blot har levet, men også udviklet sig. Det er både høreklinikken og røntgenfunktionen gode eksempler på, siger regionsrådsformand Stephanie Lose, (V).

00:25 Lederen af Brørup Sundhedscentrer Kirstine Gottlieb glæder sig over nye tilbud. Luk video

Lederen af sundhedscentret Kirstine Gottlieb glæder sig over de to nye tilbud på centret, der kommer til at gavne både de borgere, der allerede har deres gang på centret, og nye patienter.

- Det betyder, at vi kan give borgerne mere sammenhæng i deres behandling, og at flere slipper for køreturen til sygehuset, siger Kirstine Gottlieb.