Hjælp til ulveplagede fåreavlere

Bjarne Wohlfahrt ser til sine får på gården i Vejle. Han er formand for Landsforeningen Dansk Fåreavl og glad for, at miljøminister Lea Wermelin i dag præsenterede nye initiativer til at sikre ulveplagede fåreavlere.

- Det er dejligt, at hun gør noget og har fokus på os fåreavlere. Det er bare den forkerte løsning, siger han.

Danmarks største ulvezone

Miljøministeren præsenterede i dag Danmarks største ulvezone. Fremover vil fåreavlere i et område på størrelse med Bornholm kunne søge om at få tilskud til at bygge ulvesikre hegn, som skal beskytte dyrene mod angreb.

Hvad er en ulvezone: * Der findes to ulvezoner i Danmark. * Det ene er 330 km2 og ligger sydvest for Holstebro. * Det andet er 570 km2 og ligger sydvest for Silkeborg. * Inden for områderne kan der søges om tilskud for ulvesikre hegn. ​​​​​​Kilde: Miljøministeriet Se mere

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at hjælpe de husdyrholdere, som til stor frustration oplever, at ulven slår deres husdyr ihjel, siger miljøminister Lea Wermelin.

Området er på 570 km2 og ligger som en firkant mellem Silkeborg i nordøst, Herning i nordvest, Brande i sydvest og Nr. Snede i sydøst. Samtidig med at det nye område etableres, har miljøministeren valgt at forhøje det tilskud, man kan få, til at etablere ulvesikre hegn fra 80-100 procent.

Bjarne Wohlfahrt ser til fårene. Foto: Ken Koustrup, TV SYD

Vogterhunde på vej

Miljøministeren igangsætter også et pilotprojekt, hvor der ydes støtte til certificerede vogterhunde tre steder i Danmark.

Pilotprojekt med vogterhunde: * Tilskud til tre projekter med to hunde på hvert sted. * Hundene skal være certificerede vogterhunde købt i Tyskland. * Ejeren skal deltage i et kursus om korrekt anvendelsen af vogterhundene. * I Tyskland anvendes racen Pyrenæerbjerghund. * Ingen tyske fåreavlere har mistet får til ulve efter at have anskaffet sig vogterhunde. ​​​​​​Kilde: Miljøministeriet Se mere

- Der er gode erfaringer med vogterhunde fra Tyskland, og derfor skal vi også prøve ordningen af i Danmark. Vi starter med at give tilskud til vogterhunde tre steder, og så skal vi se, om ordningen skal gøres permanent, siger Lea Wermelin.

Vogterhunde kan f.eks. være et alternativ i områder, hvor indhegning er særligt udfordrende.

Den forkerte løsning

Ifølge formand for Landsforeningen Dansk Fåreavl, Bjarne Wohlfahrt, er dagens initiativer en stakket frist.

- Det er bare at trække pinen i langdrag. Kongeriget er ikke stort nok til at have ulve. De bliver såkaldte pizzaulve, som ikke er menneskesky. Det har vi allerede set eksempler på. Det bliver farligt for legende børn og motionsløbere at færdes i naturen, siger han.

Mere om ulvesikre hegn: * Hegnene er strømførende med min. 4.500 volt med nederste eltråd som udgangspunkt 20 cm over jorden og øverste eltråd min. 110 cm over jorden. * Der er i dag 36 km ulvesikret hegn i Danmark, hvoraf Naturstyrelsen ejer ca. 25 km, mens syv private husdyrholdere tilsammen ejer de resterende 11 km. * Der er ikke dokumenteret ulveangreb bag et ulvesikret hegn i Danmark, der lever op til Miljøstyrelsens standarder. Kilde: Miljøministeriet Se mere

Den nye ulvezone er på størrelse med Bornholm - nærmere betegnet 570 km2.