Hundredvis af nye soldater er på vej til Syd- og Sønderjylland

Flere soldater til Haderslev, Oksbøl og Fredericia.

Opdatering 3: Skrydstrup: Mere end 100 mand tilføres til Skrydstrup i takt med at de nye F-35-jagerfly sættes ind.

Opdatering 2: Forsvarets budget øges med tyve pct. på seks år. Det tilføres 12,8 mia. kr. i løbet af seks år.

Forligsparterne kalder det et ganske betydeligt løft til et nyt og moderne forsvar, som bl.a. rummer 1,4 mia. kr. til et tidssvarende cyberforsvar.

Forligspartierne Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale.

Opdatering 1: Det forlyder nu, at Haderslev får tilført 250 nye soldater. Fredericia får tilført 140 mand, Oksbøl får tilført 70 mand, Varde mister 20 mand. Slut på opdatering.

Haderslev ligger til at blive den store vinder i det nye forsvarsforlig, som regeringen præsenterer søndag.

TV SYD erfarer, at omkring 400 nye soldater kommer til Haderslev, bl.a. til en ny let infantaribataljon, som etableres der. Også Oksbøl skal få tilført en del nye soldaterarbejdspladser, bl.a. til et nyt luftværn, som etableres der.

Dermed skal Syd- og Sønderjylland være del del af landet, som tilføres flest nye arbejdspladser.

Partierne bag forsvarsforliget mødes søndag formiddag, og regeringen offentliggør det nye forlig søndag kl. 12.

