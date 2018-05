Husk solcreme og vand på festival – men frygt ikke urinskyer

Der er udsigt til masser af sol og varme, når den 30. udgave af Jelling Musikfestival slår dørene op torsdag.

Fed musik, sommerdage med sol og stort set ingen vind.

Det er udsigten for jubilæumsudgaven af landets tredjestørste festival, Jelling Musikfestival.

- Der ligger et højtryk øst og nord for Danmark. Så det bliver tørt og solrigt og 20-25 grader. Lørdag og søndag kommer der lidt flere skyer, men temperaturen kan nå op på 26 grader i weekenden. Så der er knald på varmen resten af ugen, siger vagtchef hos DMI, Mette Wagner, til TV SYD.

Prognosen peger derfor også i retning af rigeligt med kolde øl til at slukke tørsten med.

Jelling Musikfestival bliver afholdt på en stor græsmark, og samtidig er der næsten ingen vind, så risikoen for urinskyer er minimal. Mette Wagner, vagtchef, DMI

- Husk kasket, solcreme og solbriller. Selvom jeg er meteorolog, så vil jeg anbefale at drikke masser af væske – men ikke kun alkohol. Sørg også for at få godt med salt, når det er så varmt, så du holder styr på væskebalancen, forklarer vagtchefen.

Risikoen for urinskyer er minimal

Netop kombinationen af tørke og sol kombineret med øl og rigeligt med væske har tidligere haft en ubehagelig følgevirkning. Urinskyer.

Altså når de tissetrængendes efterladenskaber bliver hvirvlet op i luften, når festivalgæster i hobetal går gennem sand og grus. Det oplevede de blandt andet på Roskilde Festival i 2006 og 2009.

Det bliver tørt og solrigt og 20-25 grader - og op til 26 grader i weekenden. Så der er knald på varmen resten af ugen. Mette Wagner, vagtchef, DMI

- Der er risiko for urinskyer, hvis det, ligesom nu, har været tørt længe og underlaget er rent sand. Men Jelling Musikfestival bliver afholdt på en stor græsmark, og samtidig er der næsten ingen vind, så risikoen for urinskyer er minimal, slutter Mette Wagner.

For at markere 30-års jubilæet, vil festivalens Store Scene og området omkring, for første gang nogensinde, åbne allerede den første dag.

Det bliver med britiske James Blunt og danske Thomas Helmig. Se hele programmet på Jelling Musikfestivals hjemmeside.

2-døgnudsigten for Jelling. Foto: DMI.dk