Ingen ved, hvad der lukkede Designskolen

Designskolen Kolding åbnede i dag igen dørene for eleverne efter at have været lukket siden onsdag i sidste uge på grund af et omfattende virusudbrud.

Nu er der gjort grundigt rent på skolen, og eleverne kunne i morges vende tilbage til undervisningen. Da 100 sygemeldte sig onsdag, valgte ledelsen at lukke Designskolen. - Hele skolen er gjort grundigt rent, og alle kontaktflader er blevet vasket med klorholdigt rengøringsmiddel, siger kommunikationschef Charlotte Melin. Symptomerne i de mange sygemeldinger lignede hinanden, hvorfor man formodede, at der var tale om en smittefarlig virus. Derfor lukkede man skolen indtil mandag. Årsag er stadig ukendt Symptomerne mindede om roskildesyge, men det er ikke blevet slået fast, hvilken virus der har forårsaget det voldsomme sygdomsudbrud. - Vi ved ikke, hvad årsagen er, og det er ikke sikkert, at vi nogensinde finder ud af det. Vi ved kun, at eleverne er raske og er mødt op til undervisning i dag, siger Charlotte Melin til TV SYD. Skolen er i dialog med Fødevaremyndighederne og Seruminstituttet og afventer resultater af afføringsprøver fra nogle af eleverne. Måske kan disse prøver kaste mere lys over sagen.