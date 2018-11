Intelligente skraldespande skal gøre byen meget renere

Et forsøg i Kolding med robot-skraldespande skal spare både tid og penge og samtidig sikre en pænere og renere by.

Navnet på de nye skraldespande, som Kolding Kommune har testet siden oktober, er Big Belly – altså stor mave. Et passende navn til skraldespande, som kan have langt mere skrald i 'maven' end normale skraldespande.

I 'maven' har den nemlig en motor, som presser skraldet sammen, så der er plads til mere skrald end i normale skraldespande.

Noget elektronik installeret i hver skraldespand, gør dem så kloge, at de selv fortæller, hvornår de trænger til at blive tømt, fortæller Lars Barsballe fra Vej og Park, Kolding.

Når en Big Belly trænger til tømning, så sender den besked til medarbejderne i kommunen. Foto: Line Guldager Hansen, TV SYD

- På Ipad’en kan jeg se hvor meget affald, der er i dem. Jeg kan klikke ind på den enkelte enhed, og så kan jeg se, at der er 40 procent affald i den her flaskecontainer. Den trænger ikke til at blive tømt endnu. Den anden enhed er lige blevet tømt her til morgen, da den var fuld, forklarer Lars Barsballe.

Solceller leverer strømmen

Skraldespanden er en del af et fire måneder langt forsøg. Kommunen har lejet i alt 17 Big Belly-skraldespande.

- På toppen af den er der en solcelle, så den får strøm, så den kan holde sig kørende og give de her sendinger ind til os. Ellers er der en fodpedal forneden, som åbner op, så man kan komme af med sit affald, og man kan selvfølgelig bruge håndtaget også. Ved siden af har jeg til dåser og til flasker, så man kan sortere affald.

Sparer penge og byen bliver renere

Formålet med forsøget er at spare tid og penge, og samtidig sikre en pænere og renere kommune.

- I dag har vi 130 affaldsspande i Kolding midtby, og dem tømmer vi en gang i døgnet. Vores mål er at se, at hvis vi nu kan sætte nogle mere smarte spande op og få at vide, hvornår de skal tømmes, så kan vi flytte noget tid fra medarbejderne, siger Lars Barsballe.

Prisen for en Big Belly skraldespand er 45.000 kroner. Det er tre gange så meget, som prisen på en normal skraldespand.

Efter bare en måned af forsøget gør de nye skraldespande allerede en forskel.

- Vi er oppe på to måske tre gange i ugen at tømme sådan en affaldsspand i stedet for de syv gange, som vi har gjort det før, siger Lars Barsballe.

Om Big Belly-skraldespandene bliver en fast del af Koldings bybillede bliver afgjort i slutningen af januar 2019.