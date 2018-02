Jægere skal på jagt efter mårhunde

De danske mårhunde får overraskende mange hvalpe. Nu kan et helt nyt studie hjælpe i bekæmpelse af mårhunde, som er et skadedyr.

Det er vigtig viden. På baggrund af den her undersøgelse er det vores anbefaling, at man skal bekæmpe mårhundene så intensivt som muligt i vinterhalvåret. Hans Erik Svart, specialkonsulent, Miljøstyrelsen

Mårhunde er et relativt nyt dyr i Danmark. Før 1995 fandtes de ikke i landet.

I dag regner man med, at der er mellem 2000 - 3000 mårhunde i Jylland. Nu har et specialestudie fra Københavns Universitet for første gang undersøgt mårhundenes reproduktion i Danmark, skriver Miljøstyrelsen på deres hjemmeside.

Mårhund: To bliver til tusinder Foto: Miljøstyrelsen

Undersøgelsen viser, at den drægtige mårhund gennemsnitligt får 11 unger. Det er langt flere end man regnede med.

Læs også Mårhunde-alarm: -Havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig det

Mange unger i kombination med en lav dødelighed, og det at mårhunden allerede er kønsmoden, når den er ét år gammel, betyder at antallet hurtigt stiger meget kraftigt.

- Det er vigtig viden. På baggrund af den her undersøgelse er det vores anbefaling, at man skal bekæmpe mårhundene så intensivt som mulig i vinterhalvåret. Det vil sige, før de bliver drægtige,siger Hans Erik Svart, specialkonsulent i Miljøstyrelsen og fortsætter:

Når antallet af mårhunde stiger så hurtigt, så betyder det, at hvis man skyder to mårhunde i januar måned, så vil man ikke behøve at skulle bekæmpe 13 i maj måned for at holde bestanden nede, Hans Erik Svart, specialkonsulent, Miljøstyrelsen

- Når antallet af mårhunde stiger så hurtigt, så betyder det, at hvis man skyder to mårhunde i januar måned, så vil man ikke behøve at skulle bekæmpe 13 i maj måned for at holde bestanden nede.

I Danmark er mårhunden et invasivt dyr. Det betyder, at den ikke naturligt har hjemme i den danske natur, og at den påvirker naturen i negativ retning.

Her i landet findes mårhunden kun i Jylland. Bestanden er formentlig dels efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab og dels mårhunde, der er indvandret fra Tyskland til Danmark.

Læs også Sex-drift - og GPS - skal udrydde mårhund

Læs også Mårhund på Rømø