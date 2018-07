Jægere skyder "skræmmende mange" mårhunde

10 jagtforeninger i Varde Kommune er gået ind i kampen mod den uønskede dyreart - og de er overraskede over, hvor mange mårhunde der er.

63.

Så mange mårhunde har jægerne på Varde-egnen på bare to en halv måned fået ram på.

- Det er skræmmende mange. Det er mange flere, end vi regnede med - og mange flere, end mange andre regnede med, siger formanden for Mårhundegruppen Varde Øst, Jakob Ambjerg, til TV SYD.

Den seneste mårhund i rækken - fanget for blot nogle timer siden - er kun en hvalp. Den kigger med sørgelige øjne ud gennem gitteret i fælden, men der er ingen nåde.

Mårhunden Ifølge Københavns Universitet er en mårhund allerede kønsmoden fra den er et år gammel. En hun får i gennemsnit 11 hvalpe. Det betyder, at bestanden på bare tre år kan vokse med flere hundreder.

I 1995 var mårhunden stort set ukendt i Danmark. I dag vurderes bestanden til at være 2-3.000.

Snart er den stor nok til at formere sig, og så går det stærkt. Og selv viser den ingen nåde, når den jager.

- Den søger sine fødeemner utroligt bredt, og det gør den dygtig til at overleve, men det går hårdt ud over næsten alle dyr i naturen, siger Jakob Ambjerg.

Nuttet - men uønsket

Mårhunden er en invasiv art. Det betyder, at den er uønsket i Danmark - og at den gerne må skydes. Faktisk har myndighederne fra den 1. juli tilladt, at jægere også kan skyde den efter solnedgang i håb om at gøre indhug i bestanden.

Den grådige mårhund er på ingen måde kræsen. Spiser stort set alt: Fugle, æg, små pattedyr, padder, insekter og ådsler.

Mårhunden er - i modsætning til en del andre danske rovdyr - en god svømmer. Så den kan sagtens tage fugle, der bygger rede i sumpe, ved småsøer eller ude på øer i søer, hvor de ellers kan være i fred for eksempelvis ræven.

Fjender har den kun få af. Ræven kan måske snuppe en hvalp. Det samme med kongeørn og hornugle.

En million mårhunde i Finland

Mårhunden hører egentlig hjemme i Østasien, men kom til Europa under det gamle Sovjetunionen. Den skulle bruges til jagt og pelsavl.

I Finland er bestanden eksploderet til en million, og mårhunden er nu det dyr, man skyder flest af i landet.

- Jeg håber, vi kan fortsætte med den skarpe regulering, vi har nu. Alternativet er, at man ender som i Finland, hvor mårhundene har overtaget naturen, siger Karsten Klint fra Starup Jagtforening og Mårhundegruppen.

Anders Bruun fra Næsbjerg Jagtforening og Mårhundegruppen ved siden af mårhund nummer 63. Foto: Finn Grahndin

Mårhundegruppen Varde Øst håber nu, at flere borgere vil holde øje med de uønskede dyr og kontakte gruppen, hvis de ser noget.

Medlemmerne vil derefter sætte et vildtkamera op for at finde ud af, om der er en mårhund på færde. Den vil så blive fanget i en fælde eller skudt.