Student på trods af sjælden sygdom og højt fravær: - Jeg har kæmpet helt vildt

Clara Lehmann fra Fredericia har haft en utraditionel vej til studenterhuen. Hun har kæmpet med høje fraværsprocenter og en sjælden hjernesygdom.

- Det er en kæmpe forløsning at blive student. Det tror jeg, at det er for alle, men jeg har også lidt på fornemmelsen at det bliver en endnu større forløsning for mig.

Ordene er Clara Lehmanns. Hun sidder i køkkenalrummet i forældrenes hus i Fredericia. Foran sig har hun computer, bøger og skriveredskaber.

Hun tager noter, markerer og øver sig i at huske ting. Eksamen i filosofi venter dagen efter, og allerede på tirsdag venter den sidste eksamen. Så kan hun juble og fejre, at tre års studier er forbi. Hun skal have en rød studenterhue på hovedet.

Huen er klar til på tirsdag, hvor Clara Lehmann bliver student. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Ikke en hvilken som helst student

Men Clara Lehmann er ikke, som (kommende) studenter er flest. Hun har været igennem en udvikling over de tre år. Fra ubekymret førsteårselev til en kommende student med en sjælden sygdom.

Det hele startede som for mange andre.

- Jeg glædede mig helt vildt meget til at starte i 1.g, og jeg havde helt vildt meget gåpåmod, lyder ordene fra Clara Lehmann om de første måneder på gymnasiet.

Hun var glad, og hun havde faktisk kun et problem. En hovedpine, der ikke ville gå væk. Hun tænkte, at det måske kunne være fordi, hun tængte til briller. Hun opsøger en optiker et halvt år inde i 1.g.

- Det viste sig også, at jeg skulle have læsebriller, men to uger senere bliver jeg ringet op, fordi de synes, at der var noget ved min synsnerve, der så mærkeligt ud. De mente, jeg skulle søge læge, husker Clara Lehmann.

Et besøg ved en øjenlæge blev vekslet til et sygehusbesøg. Frygten var, at Clara Lehmann havde en tumor i hjernen.

- Jeg tror, hele min familie gik i stå. Vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle gøre.

Sjælden hjernesygdom

Frygten blev vendt til glæde, for der var ikke nogen tumor. Men så kom fortvivlelsen. Hvad var det så, der påvirkede den unge gymnasieelev?

Interkraniel Hypertension: Idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH) er en tilstand, hvor væsketrykket i kraniet er for højt.

Det er en relativ sjælden sygdom. Hvert år udvikler blot ca. 50 danskere sygdommen.

Sygdommen kan opstå i alle aldre, men der er forhøjet risiko for at udvikle sygdommen, hvis man er en yngre, overvægtig kvinde.

De hyppigste symptomer er blandt andet hovedpine, tågesyn, svimmelhed og kvalme.

Sygdommen opfører sig forskelligt fra person til person, og for nogle er de påvirket af sygdommen nogle måneder, mens det for andre er nogle år.

Når man har sygdommen forsøger man at holde symptomerne nede med medicin. Kilde: Aalborg Universitetshospital. Se mere

Efter yderligere undersøgelser fik Clara Lehmann en diagnose. Interkraniel Hypertension. En sjælden sygdom i hjernen.

- Det bliver kaldt en falsk tumor, fordi det er sådan en væskeophobning i hjernen. Så det påvirker både mit synsfelt, og jeg har hovedpine. Når det er allerværst, så er det ligesom, når andre har en slem migræne. Så skal jeg bare ligge i min seng og kan ingenting, fortæller Clara Lehmann.

Sådan en diagnose har selvsagt en vis påvirkning på et ungt menneskes li

v. Fraværet steg, og det blev sværere at følge med i undervisningen på Fredericia Gymnasium. Alene i 3.g har Clara Lehmann et fravær på over tyve procent.

- Når man ikke er så meget i skole, så er det sværere at følge med det sociale og faglige. Det er frustrerende.

- Der har været perioder, hvor jeg har tænkt, at det ville være nemmere at stoppe. I 1.g overvejede jeg at droppe ud og få styr på sygdommen, men der var nogen, der hankede op i mig.

Clara Lehmann er ved at forberede sig til de sidste eksaminer, inden hun kan kalde sig student. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Et flot eksamensresultat

Men det er ikke kun andre, der har hanket op i Clara Lehmann. Hun har også hanket op i sig selv.

- Selvom det selvfølgelig har været vildt svært, så har der bare været noget inde i mig, der har sagt, at det ikke skal bestemme over mig. Så derfor har jeg kløet på både socialt og fagligt. Derfor er jeg også kommet igennem med både gode venner og et rigtig flot eksamensresultat, lyder det fra Clara Lehmann.

Med forbehold for, hvordan de sidste eksaminer kommer til at gå, slutter Clara Lehmann formentlig med et gennemsnit omkring de 11. Hun har haft fem fag på højniveau. De fleste andre studenter har fire.

- Jeg tror, at når der sker noget altomvæltende i ens liv, så kan man enten vælge at give op og lade det påvirke en. Det påvirker også mig, men jeg har bare valgt, at det har tændt en gnist i mig, og jeg har kæmpet helt vildt, siger Clara Lehmann og slutter:

- Min gymnasietid gik ikke helt, som jeg havde forestillet mig, og jeg ville gerne være sygdommen foruden. Men når alt kommer til alt, så har det også betydet, at jeg har lært rigtig meget om mig selv, og hvad jeg kan. Og det har givet mig gåpåmod til fremtiden.

I fremtiden vil Clara Lehmann gerne læse på universitetet. Lige nu er fokus dog på den sidste eksamen i spansk på tirsdag.

