25 års jubilæum: Jens er tredje generation i graver-familie

Jens Nissen fejrede i dag 25 års jubilæum som graver ved Møgeltønder kirke. Hans far og farfar har haft samme job.

- Det er længe, men det er det så alligevel ikke, når man sådan ser tilbage. Den ene dag har bare taget den anden.

Sådan siger Jens Nissen, der onsdag havde 25 års jubilæum som graver ved Møgeltønder kirke.

Men det er lige før, at den garvede graver godt kunne skrive endnu flere år på CV'et ved den sønderjyske kirke. For det er faktisk ikke kun de seneste 25 år, at Jens Nissen har gået op og ned af grusstierne på kirkegården. Det har han gjort siden, at han var helt lille.

For nede på en af bænkerækkerne i kirken kan man være heldig at finde en slags kirketjenertavle - eller i dette tilfælde gravertavle. For på en lille, diskret bjælke kan man se billeder af tre forskellige mænd, og måske man kan se et par lighedstræk eller tre.

Billeder af de tre generationer af gravere Foto: Hans Lausten

Her står Jens Nissens navn sammen med sin fars og farfars navn. De har nemlig alle været gravere ved Møgeltønder kirke. Helt fra 1943 og frem til dagen i dag, hvor Jens Nissen kan fejre sit 25 års jubilæum.

- Det har nok lagt lidt i kortene, fordi jeg gik her med min far ham som dreng. Og så blev jeg uddannet anlægsgartner, og så blev det bare sådan. Da han så stoppede i 1994, så søgte jeg, og så fik jeg, siger Jens Nissen.

Gravere i tre genereationer

Det hele begynte tilbage i 1943, da farfaren Theodor Nissen blev den første 'Nissen' til at varetage opgaverne på kirkegården. I 1966 var det så farens tur til at overtage familietjansen.

- Han fik jobbet og så skulle han passe kirken og kirkegården for godt 19.000 om året. Så kunne han tjene det ved siden af, som han ville, passe gravsteder og sælge planter, siger Jens Nissen.

De tre generationers perioder som gravere: Theodor Nissen: 1943-1966 Boy Petersen Nissen: 1966-1994

Jens Nissen: 1994-

I næsten 30 år havde faren, Boy Petersen Nissen, sin daglige gang på kirkegården. Og det var her, at Jens Nissen begyndte at få øjnene op for jobbet som graver og de første tanker om at blive den tredje generation på kirkegården begynte.

- Jeg kunne jo godt se, hvor godt min far havde det, og det var et fedt arbejde at gå ude og passe sig selv lidt, siger Jens Nissen.

For graverblodet løber i årerne. Faktisk så meget, at også Jens Nissens to brødre er gravere. Og så har mor selvfølgelig også hjulpet til på kirkegården som gravmedhjælper gennem årene - både i Jens' tid og i farens tid.

- Hvis man begynder at ligge alle år sammen, så har vi vel været i omegn af 200 år, siger Jens Nissen

Gravere begravet på kirkegården

Det blev Jens Nissen, der overtog jobbet efter sin far. Siden da har meget ændret sig. Det fysiske arbejde er blevet lettet af, at man som graver ikke længere bruger skovlen, men nu maskiner. Selvom erhvervet har fået nye betingelser, så er én ting forblevet det samme: Graveren ved Møgeltønder kirke heddder stadig Nissen til efternavn.

- Jeg fik jobbet i 1994, da min far gik på pension. Så søgte jeg jobbet og fik det, siger Jens Nissen.

I mange år var Jens Nissens far og farfar dedikeret til jobbet som gravere ved kirken. Hver dag var de på kirkegården og passede og plejede gravstederne. Og de er faktisk aldrig kommet væk derfra, selvom de nu ikke længere er i blandt os.

Bedstefaderen var også graver Foto: Hans Lausten

Faren nåede kun 10 uger på pension og så døde han som 64-årig. Og så skulle han begraves. Det stod Jens Nissen for. Og han blev selvfølgelig begravet på Møgeltønder kirkegård. Selvfølgelig ved siden af farfaren, der også ligger på den kirkegård, hvor familietraditionen begyndte.

- Min fars begravelse var en af de første begravelser, som jeg havde, og det var med håndkraft dengang, siger Jens Nissen.

Faktisk ligger stort set hele familien sammen på kirkegården.

- Så det er de Nissener, der har været her i kirken før mig. Vi kalder det 'Nissen Boulevard'.

Nu har Jens Nissen været på graver ved kirken i 25 år og kunne onsdag fejre sit jubilæum. Men der går stadig et par år før, at han har været ansat ligeså længe som sin far, der var graver ved kirken i 28 år.