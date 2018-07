Kærestepar vandrer: Det her er et fantastisk afbræk

For to år siden blev Morten Lind Hansens kæreste gravid. Da besluttede parret sig for, at de skulle ud at vandre. Den tur har de så begyndt i dag.

Morten Lind Hansen fra Fredericia dyrkede engang triatlon, men nu har han og kæresten forelsket sig i noget, der går lidt langsommere. De er nemlig blevet ret vilde med at vandre.

Det hele startede, da kæresten blev gravid for knapt to år siden. På det tidspunkt besluttede det unge par sig for, at de skulle ud at vandre efter graviditeten.

- Det var et mål, min kæreste og jeg satte os, da hun blev gravid for knapt to år siden, at vi skulle ud at vandre, siger Morten Lind Hansen.

I dag gik de så i gang med at gennemføre det mål, da de tog det første skridt på en 300 kilometer lang rejse. Indtil på lørdag skal parret gå Hærvejsvandringen fra Slesvig til Viborg sammen med mange andre deltagere fra forskellige lande.

- Vi fik vores datter sidste forår, og så meldte vi os til turen her, næsten lige så hurtigt som vi kunne komme til det, siger Morten Lind Hansen.

Siden parret er blevet forældre, har de skulle vænne sig til nogle nye roller, men når parret går sammen, kan de koble fra.

- Vi er på en måde alene sammen, når vi går, og det, synes vi, er spændende, siger Morten Lind Hansen.

Vandreforeningen Fodslaw er arrangør af Hærvejsvandringen fra Slesvig til Viborg og står for afviklingen af den tradtionsrige march.

