Kan du genkende denne kiosk-røver?

Syd- og Sønderjyllands Politi håber på hjælp til opklaringen af et forsøg på røveri mod en kiosk i Holsted.

Politiet har udsendt en efterlysning med foto fra kioskens vide-overvågning. Politiet håber det kan lede til opklaringen af et forsøg på røveri mod Stationskiosken, Storegade 40 i Holsted, tirsdag i sidste uge.

Røveriet blev forsøgt kort før klokken 21. Her truede den ukendte gerningsmand personalet med en kniv. Han var maskeret med en sort maske med huller til øjnene.

Inden røveriet så flere vidner tre mistænkelige personer nær Stationskiosken. To sad på bænken foran graverkontoret. Den tredje person stod ved indkørslen til kioskens parkeringsplads. Politiet er ikke sikre på, at de tre overhovedet har noget med røveri-forsøget at gøre - men vil gerne høre fra dem. Måske har de set noget, der er relevant for efterforskningen og under alle omstændigheder for at udelukke, at e har noget med røveriet at gøre.