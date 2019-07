Lettelse efter styrt: Kasper Asgreen klarede dagens etape uden problemer

Cykelrytteren Kasper Asgreen fra Kolding gennemførte tirsdag den 4. etape af Tour de France 2019 og var selv overrasket over, hvor godt det gik.

Efter et voldsomt styrt mandag var Kasper Asgreen selv på forhånd spændt på, hvordan han ville klare dagens 213,5 km langetape fra Reims til Nancy.

Det gik forbløffende godt med at følge med og komme igennem dagens strabadser. Kasper Asgreen, cykelrytter, Quick-Step

Det lykkedes ham dog at gennemføre etapen på lidt over fem timer - og på målstregen var han meget lettet og overrasket:

- Det gik forbløffende godt med at følge med og komme igennem dagens strabadser. Nu skal jeg blot restituere mig et par dage til, så det ser lyst ud, sagde Kasper Asgreen på til TV 2s reporter kort efter, at han var kommet i mål.

Her kunne han også glæde sig over endnu en etapesejr til sit hold Quick-Step, da den italienske cykelstjerne Elia Viviani tog karrierens første etapesejr i Tour de France. Han var stærkest i en massespurt i Nancy, hvor han slog Alexander Kristoff (UAE Emirates), Caleb Ewan (Lotto Soudal) og Peter Sagan (Bora) på opløbsstrækningen.

Kasper Asgreen kom i mål som nr. 144 på dagens etape - men dog kun 1 minut og 45 sekunder efter sin talienske holdkammerat, der vandt etapen. Samlet er Kolding-rytteren nu nr. 171 af de 176 tilbageværende.

Læs også Asgreens Tour-skæbne afgøres i dag