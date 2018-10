Teenagere tiltalt for mordforsøg: Kastede kæmpe granitsten fra motorvejsbro

De to unge mænd har tilstået adskillige tilfælde af stenkast.

To 18-årige mænd er tiltalt for mordforsøg, efter de kastede en granitsten ned på motorvejen lige syd for grænsen i maj i år.

Det skriver DR P4 Syd.

Ved stenkastet den 8. maj ved 22-tiden kom en 58-årig dansk kvinde alvorligt til skade, da den fodboldstore granitsten fløj gennem frontruden i hendes bil, ramte kvinden og fløj videre gennem bagruden. Efterfølgende blev stenen fundet i midterrabatten.

Mordforsøg og grov legemsbeskadigelse

Selvom kvinden altså ikke blev dræbt, så vil de to unge mænd blive tiltalt for mordforsøg, oplyser den ledende statsadvokat i Flensborg, Ulrike Stahlman-Liebelt.

- De bliver tiltalt for mordforsøg, grov legemsbeskadigelse, indgreb i trafikken og for at have forøvet skader på ejendom, fortæller Ulrike Stahlman-Liebelt til DR P4 Syd.

Kan give livsvarigt fængsel

Anklagerne kan medføre en meget alvorlig straf, oplyser statsadvokaten.

- Strafferammen for mordforsøg i Tyskland er livsvarigt fængsel, men da de to tiltalte begge er under 21 år, kan retten afgøre, at de skal for en ungdomsdomstol, og det vil betyde, at strafferammen vil være ti års fængsel for mordforsøg, siger Ulrike Stahlman-Liebelt.

De to unge mænd har tilstået adskillige tilfælde af stenkast fra forskellige motorvejsbroer syd for grænsen.

Der er ingen kendt forbindelse til stenkastene i Danmark, hvor det alvorligste var på Fyn. Her omkom en 33-årig tysk kvinde, og hendes 36-årige mand blev svært kvæstet.

De to 18-årige unge mænd vil om senest to måneder komme for retten i Flensborg.