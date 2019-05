Klovne, akrobater og vilde dyr: Friskole er cirkus for en dag

170 elever fra Gjerndrup Friskole opfører cirkusshow sammen med Cirkus Mascot.

Græsplænen bagved Gjerndrup Friskole har fået ny lejer for en dag.

Cirkus Mascot har rejst telt på plænen, men det er ikke kun de professionelle cirkusartister, der skal træde ind på manegen i aften. Det skal eleverne fra friskolen også.

Det her er noget helt specielt, som måske ikke sker igen. Johan Beltoft Olsen, 7. klasseselev, Gjerndrup Friskole

Johan på den ethjulede cykel

- Det her er noget helt specielt, som måske ikke sker igen, siger friskoleelev Johan Beltoft Olsen, som i aften skal optræde under teltdugen.

Til dagligt er han 7. klasseselev, men i aften er han cirkusartist på en ethjulet cykel.

- Jeg synes, det var interessant og svært, så jeg valgte målet om at køre på ethjulet cykel, fordi jeg også vil lære noget ved det her, siger han.

Johan Beltoft Olsen (forrest) øver sig på plænen før generalprøven. Foto: Karoline Lunddal Dam

Johan og 169 skolekammerater har hele ugen øvet sig på deres cirkusnumre under kyndig vejledning af Cirkusfabrikken, der har trænet børnene, så de kunne blive rigtige cirkusartister.

- Det har været hårdt. Når jeg kommer hjem de her dage, lægger jeg mig i sofaen, og så falder jeg i søvn, siger Johan.

Selvom det er træningen på den ethjulede cykel, der har taget mest af hans energi, så er det ikke det eneste, han har lært.

Han har også lært mange nye mennesker at kende, han har lært at planlægge et show, og så tager han en særlig læring med sig:

- Jeg har lært at sige 'hej' på russisk, griner han.

Dele af Cirkus Mascot-holdet taler nemlig russisk.

Trapez, vilde dyr og stærke drenge

Foruden Johans nye talent på en ethjulet cykel kan de cirka 540 tilskuere glæde sig til klovne, akrobatik, vilde dyr på cykel, stærke drenge med en traktor bundet om sig og meget, meget mere.

En hær af klovne vil også indtage manegen i aften. Foto: Karoline Lunddal Dam

Cirkus Mascot har indvilliget i at låne eleverne halvdelen af deres optræde-tid denne ene aften, når cirkusset skulle rundt på turné. Så første afdeling af showet er friskole-cirkus, mens anden afdeling fortsat er Mascot-cirkus.

Johan er spændt på i aften - både i forhold til hans egen og skolekammeraternes optræden.

- Jeg glæder mig til at se de andres optræden, og også til at se Cirkus Mascot og hvordan de gør det, siger han.

Når den sidste tilskuer forlader teltet, og cirkus-temaugen er slut, ved Johan allerede, hvordan han vil have det:

- Jeg vil være lettet, siger han.

Vilde dyr på cykel - i cirkus med Gjerndrup Friskole kan det hele lade sig gøre. Foto: Karoline Lunddal Dam