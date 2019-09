Kør forsigtigt - tæt tåge fra morgenstunden

Godmorgen 😀

Danmark er dækket af tåge. Stedvis er tågen så tæt, at sigten er under 100m.

Tågen forventes at lette i løbet af formiddagen de fleste steder. Ved enkelte kyster kan tågen dog blive liggende det meste af dagen. For flere detaljer se https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/8mqjlqfGxl