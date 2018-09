Kommune slipper for at betale 16 millioner kroner

Varde Kommune slipper for at skulle betale 16 millioner kroner plus renter til Guldborgsund Kommune for at huse en hjemløs mand, der tidligere har boet i Varde.

Vestre Landsret i Viborg afgjorde onsdag formiddag, at Guldborgsund Kommune skal betale udgifterne for en hjemløs mand i perioden 2009 til 2017. Udgifterne er oprindeligt på cirka 16 millioner kroner, men er siden vokset betragteligt i form af procesrenter. Sagens stridsspørgsmål er, hvor den hjemløse mand har haft sit seneste tilhørsforhold. Det afgør nemlig, hvilken kommune der skal betale regningerne for ophold på forsorgshjem. Vi står foran budgetplanlægning for de kommende fire år, og her er 16 millioner kroner ikke småpenge. Claus Fjeldgaard, direktør for Social og Sundhed,Varde Kommune I den konkrete sag havde borgeren boet i Varde kommune - og flyttede derfra til udlandet i en periode, inden han bosatte sig i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune mente, at borgeren fortsat hørte hjemme i Varde Kommune, hvad angik de sociale udgifter. De fleste af de mange penge er brugt til betaling for ophold på forsorgshjem. Varde Kommune mente ikke, at manden har været hjemmehørende i kommunen siden 2005, og det har Landsretten givet altså Varde Kommune medhold i. Sagen er af principielle årsager startet i Landsretten, så en eventuel ankesag skal føres i Højesteret. - Vi konstaterer med tilfredshed, at Landsretten har valgt at frifinde os for refusionskravet. Vi står foran budgetplanlægning for de kommende fire år, og her er 16 millioner kroner ikke småpenge. Nu afventer vi lige den kommende periode for at se, om Guldborgsund Kommune har tænkt sig at anke sagen, siger Claus Fjeldgaard, direktør for Social og Sundhed i Varde Kommune i en koimmentar til dommen.