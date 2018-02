Kronprinsen får nye løbere i gang

Hver sjette løber, der deltager i Royal Run, har aldrig deltaget i et motionsløb før.

I januar havde flere end 40.000 tilmeld sig Royal Run. Men når deltagerne til maj snører løbeskoene og hopper i løbeoutfittet, er der for flere første gang, de skal deltage i et motionsløb.

Kronprinsen viser helt klart, at han er med til at tiltrække nye danskere til, som oplever, hvad løb kan Dorte Vibjerg, direktør, Sparta

Hver sjette af de tilmeldte indtil videre, har aldrig deltage i et løb før. Det skriver Royal Run på deres Facebook-side.

- Det siger jo, at vi opnår det, vi vil med arrangementet. Kronprinsen viser helt klart, at han er med til at tiltrække nye danskere til, som oplever, hvad løb kan, siger Dorte Vibjerg i Facebook-opslaget. Hun er direktør i Sparta, der er Danmarks største løbsarrangør.

Kronprins Frederik kan i år fejre 50-års fødselsdag, og det fejrer han ved at invitere hele Danmark ud på en løbetur på enten en mil (1,6 kilometer) eller ti kilometer. Startskuddet lyder den 21. maj i Danmarks fem største byer: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København.

Den Royale Træningsklub i Esbjerg og Kronprinsen løber med

Kronprinsen løber med ved alle fem løb. Han starter med at løbe en mil ved fire af løbene og slutter af i København med at løbe ti kilometer.

Det betyder altså, at Kronprinsen også stiller til start i Esbjerg – og det samme gør mændene fra Den Royale Træningsklub i Esbjerg, som TV SYD følger.

Mændene er alle omkring de 60 eller derover, og de har længe trænet op til at løbe med Kronprinsen.

For en måned siden afsluttede de vintertræningen og rykkede ud fra gymnastiksalen. Under den første træning lød der da også et av hist og her, men det tog den 72-årig træner Kaj Ankersen ikke så tungt.

- Det er jeg vant til at opleve: at folk har lidt ondt af sig selv, men de skal bare presses lidt, så går det hele meget nemmere. De kan nemlig godt, og har energien til det, sagde Kaj Ankersen dengang.

I starten af januar var der knap 3.300, der var tilmeldt løbet i Esbjerg.

