Kultur-kendisser mødtes i Rødding

Hvad betyder kunsten og kulturen for vores samfund? Det spørgsmål har danske kulturpersonligheder debatteret i Rødding i de seneste to dage.

Hella Joof var der, og Peter A.G. var der. Det samme var 80 andre danske kulturpersonligheder. Alt fra billedkunstnere og forfattere til komponister og professorer var repræsenteret til det tredje Røddingmøde.

Røddingmødet blev stiftet af daværende kulturminister Bertel Haarder i 2016 og er på vej til at blive en årlig tradition. I år var kulturminister Mette Bock vært ved mødet i Rødding.

- Mødet går ud på ikke kun at tale OM kunsten og OM kunstnere, men om at have en samtale med kunstnere om, hvad kunst og kultur betyder for et samfund. Det har været en rigtig spændende debat, siger Mette Bock til TV SYD.

Rammerne om mødet var Danmarks ældste højskole - Rødding Højskole. Og det er ikke tilfældigt, at mødet foregår på netop en højskole og ikke et stort, moderne konferencecenter.

- Det betyder noget for samtalen og debatten, at mødet foregår på en højskole, siger Mette Bock til TV SYD og fortsætter: - Der er en særlig ånd på en højskole. Man kommer helt ned på jorden, og man skal selv lægge sengetøj på og tage det af igen. Det er en anden måde at være sammen på end i et stort konferencecenter.

Nu er mødet slut, og de sidste kulturpersonligheder er taget hjem efter i to dage at have diskuteret en række kulturelle emner. Et af dem er kunstnernes rolle i samfundet, og her er også kulturministeren blevet klogere.

- Det er blevet tydeligt for mig, at kunstnere er ligeså forskellige som alle andre. Nogle synes, det er meget vigtigt at bidrage til debatten i medierne, og andre siger, jamen mit bidrag til samfundet er, at jeg laver min kunst. At jeg skriver min roman eller maler mine billeder, siger Mette Bock, der garanterer, at det ikke bliver sidste gang, kunstens spidser samles i Rødding.

- Jeg er sikker på, at også når der er en anden kulturminister, vil der være et kulturmøde i Rødding. Det er allerede ved at være en veletableret institution, siger en tilfreds Mette Bock til TV SYD.