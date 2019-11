To historiske møller nomineret til fornem pris

Engang lå der tusinde af dem rundt om i landet. Vandmøllerne sørgede for bearbejdning af korn, krudt, pap, tekstiler og strøm. I dag er der omkring 30 tilbage.

Derfor kan danskerne fra mandag og frem til 25. november stemme på 17 vandmøller nominereret til Danmarks smukkeste.

En af dem er Vibæk Mølle fra 1756, som er den sidste vandmølle på Als, som var i brug indtil 1938.

Interesseorganisationen Historiske Huse, som arbejder for at bevaringen af dansk byggekultur, står for konkurrencen.

- Konkurrencen skal vise danskerne de fantastiske mølleanlæg, og samtidig sætte fokus på behovet for at kommunerne passer på dem og sikrer den vandtilførsel, som er nødvendig for vandmøllernes bevaring. De kan ikke genskabes, hvis først de tørrer ud og går til grunde, siger præsident for Historiske Huse Birthe Iuel i en pressemeddelelse.

Mens nye teknologier løbende har gjort vandmøllerne overflødige, er det ifølge Historiske Huse miljøhensyn til fiskelivet, som er med til at møllerne løbende går til, når kommunerne fører vandet udenom fungerende møller.

En af politikerne, som arbejder for at bevare vandmøllerne som kulturarv, er midlertidig formand for Folketingets Kulturudvalg Bertel Haarder, Venstre.

- Vandmøllerne er vores ældste industriarv og afgørende for forståelsen af vores historie. Der er mange ildsjæle, der arbejder på at passe på de sidste vandmøller i Danmark. Men det er samtidigt helt afgørende, at man ude i kommunerne er opmærksom på at sikre vand til de meget få fungerende møller, som vi er så heldige stadig at have tilbage, siger Bertel Haarder.

Du kan stemme på Danmarks smukkeste vandmølle på Historiske Huses hjemmeside.