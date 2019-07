Landsby scorer millioner på vind

Borgerne i landsbyen Sæd har gjort en god forretning: De har dannet et lokalråd og nu ruller millionerne fra seks vindmøller i nabolaget ind på kontoen.

- Sæd er kendt for de mange stærehoteller, som man kan finde rundt i hele byen. Ideen er, at gæster og borgerne nu får mulighed for selv at overnatte i et stærehotel, fortæller Lars Thomsen, der med et smil kalder sig for selvudnævnt innovationsminister i byen, men officielt bærer titlen som næstformand i lokalrådet.

De store fuglehuse i den lille landsby tæt ved den dansk-tyske grænse er sidste skud på stammen af ideer, som lokalrådet har ført ud i livet med hjælp fra byens borgere, og for penge, byen har tjent på, at Tønder Kommune har sat seks vindmøller op i byens "baghave".

Fantastisk heldige

- Vi er fantastisk heldige, at vi har 4.5 mio. kr. at gøre godt med til 300 indbyggere. Pengene kommer fra de seks vindmøller nede ved grænsen, forklarer Lars Thomsen.

Betingelsen for at Sæd har fået del i de mange penge, som vindmøllerne kaster af sig, er, at der er en borgerforening eller et lokalråd, der kan administrere pengene.

Og dét har Sæd til alt held. Byens lokalråd forvalter de penge, der tilfaldt området som del af den tidligere eksisterende ”Grønne Ordning”, der skulle lokke flere lokalsamfund med på vindmøllebølgen.

Gør mig glad og stolt

Og med så mange penge på kontoen, er der da også plads til andet end "fuglehuse".

De tre store fuglehuse med tilhørende køkken-og toilethus er kun sidste skud på idestammen. En multibane, en legeplads, et overdimensioneret skakspil og et mikrobryggeri har sognet, der kun tæller 300 sjæle, allerede ført fra ide til virkelighed.

Så seks vindmøller betyder at borgerne i Sæd kan skåle i egen øl.

- At vi i fællesskab har fået ideer og kan se dem blive udført, det gør mig glad og stolt, siger Lars Thomsen.

Alle er velkomne

Det er dog ikke kun byens borgere, der skal nyde godt af vindmøllepengene, og her kommer fuglehusene ind.

- Alle er velkommen til at overnatte, når de står klar. Vi ser gerne, at nogle af de mange cyklende turister f.eks. tager en overnatning og en øl, siger Lars Thomsen.

Har man lyst til en overnatning, så vil de fremover komme til at koste et symbolsk beløb på ca. 100 kroner, men så er man også fri som en fugl til at benytte sig af de mange tilbud på Byens Torv.