Lastbiler kæmper om ledige p-pladser på rastepladserne - det skal være slut

En rasteplads er ikke bare en rasteplads - det er også en kampplads. Her parkerer lastbilchauffører i stor stil, men der er simpelthen ikke er pladser nok.

Nogle af chaufførerne kører, så snart de har holdt deres påbudte hviletid på en rasteplads.

Andre bliver hængende noget længere.

Chaufførerne skal holde mindst ét hvil på 45 timer hver uge. Det må de ikke holde i lastbilerne, men det gør nogle af dem alligevel, og det sker af og til på rastepladser. Nogle holder her endnu længere: Det kan være udenlandske chauffører, der i stedet for at køre tilbage til deres hjemland bliver i Danmark - på en rasteplads - og venter på en ny opgave.

Det vil Folketinget gøre noget ved. Derfor overvejer det lige nu at indføre begrænsninger. Som eksempel, at en lastbil maksimalt må holde på en parkeringsplads i 24 timer.

Det vil absolut være noget skidt, lyder det fra transportbranchen. Den frygter, at det vil give dyrere transport - og dermed højere priser for forbrugerne.