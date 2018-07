Livredderne har haft en travl uge på Vestkysten

Livredderne ved den jyske vestkyst har haft en travl første uge. Én livreddende aktion og 91 førstehjælpsaktioner er det blevet til. Den primære årsag er den kraftige fralandsvind.

- Når der er fralandsvind, skal badedyr og luftmadrasser blive på land. Man kan lynhurtigt drive for langt ud fra kysten til, at man selv kan komme tilbage. Det kræver en masse kræfter at svømme tilbage til stranden, og man kan let gå i panik, så man mister endnu flere kræfter, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.

Den livreddende aktion handlede om en kitesurfer ud for Hvidbjerg Strand ved Blåvand. Han havde mistet kite og board ca. 150 meter ud for kysten. Livredderne sejlede ud til surferen, som på det tidspunkt var drevet 300 meter ud og blev holdt oppe af en anden kitesurfer. Da livredderne samlede ham op i båden, var de drevet ca. 400 meter ud fra kysten på grund af den kraftige vind.

Trygfondens livreddere ved Vestkysten kan se tilbage på en travl første uge. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Sådan er den første uge gået i Syd- og Sønderjylland:

Én livreddende aktion, 91 førstehjælpsaktioner, 61 forebyggende aktioner, 2.816 oplysende indsatser

Lakolk: 13 førstehjælpsaktioner, 3 forebyggende aktioner og 705 oplysende indsatser

Østerstrand: 59 førstehjælpsaktioner, 8 forebyggende aktioner og 662 oplysende indsatser

Rindby: 5 førstehjælpsaktioner, 4 forebyggende aktioner og 419 oplysende indsatser

Vejers: 4 førstehjælpsaktioner, 25 forebyggende aktioner og 254 oplysende indsatser

Henne: 2 førstehjælpsaktioner, 6 forebyggende aktioner og 445 oplysende indsatser

Hvidbjerg: 1 livreddende aktion, 8 førstehjælpsaktioner, 15 forebyggende aktioner og 331 oplysende indsatser

TrygFondens fem baderåd

1. Lær at svømme

Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.



2. Gå aldrig alene i vandet

Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.



3. Læs vinden og vandet

Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.



4. Lær stranden at kende

En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl, så der hurtigt bliver dybt? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på

undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.



5. Slip ikke børnene af syne

Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret.