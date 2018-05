Løbeklubbens formand fik en selfie med Kronprinsen

Poul Svendborg Sørensen fik i dag både en medalje AF Kronprinsen og en selfie MED Kronprinsen under Royal Run i Esbjerg.

En stolt og lettet formand for Den Royale Løbeklub i Esbjerg, Poul Svendborg Sørensen, var en tilfreds mand efter Royal Run mandag.

- Det var så dejligt at møde Kronprinsen, og det lykkedes endda at få en selfie. Så kan man jo ikke forlange mere, sagde Poul Sørensen, da han kom ned fra scenen i Vognsbølparken efter medaljeoverrækkelse og sit møde med Kronprinsen.

Det var en fantastisk oplevelse at se befolkningen heppe på os. Poul Svendborg Sørensen, formand for Den Royale Løbeklub i Esbjerg

Den Royale Løbeklub består af en gruppe overvægtige, ældre mænd, der aldrig har løbet før, men havde sat sig det mål at kunne løbe One Mile sammen. Og de følte en stor opbakning fra publikum langs ruten.

- Det var en fantastisk oplevelse at se befolkningen heppe på os. Lige meget, hvor vi kom rundt, var der klappen og hujen.

Løbeklubbens formand Poul Svendborg Sørensen fik sin selfie med Kronprinsen. Foto: Poul Svendborg Sørensen

Mændene i Den Royale Træningsklub har det seneste år forberedt sig til at skulle løbe Royal Run med Kronprins Frederik. Det har betydet kostomlægning og løbetræning, så medlemmerne er ikke kommet sovende til den store dag. Samtidig har de heller ikke intentioner om at stoppe nu.

- Den Royale Træningsklub er jo kun lige startet. Den fortsætter, fortæller Poul, der ver imponeret over Kronprinsen:

- Han er en mand, vi alle har respekt for og som glæder sig over de samme ting, som os andre. Jeg er stolt over, at vi gennemførte og gjorde tingene færdigt. Sådan en dag som i dag er man stolt over at være dansker.

Han suppleres af en af de andre medlemmer, Henrik Pedersen, der siger:

- Vi kan allesammen mærke, at vi er blevet bedre og bedre. Vi har mere overskud i hverdagen og lettere til smil, så nej, det kan man ikke stoppe, det her, siger han til TV SYD.

Læs også Frederik skiftede til militærgrøn t-shirt