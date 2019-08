Løkkes og Jensens exit vækker blandede følelser

Lørdag middag trak Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen sig fra deres poster i Venstre. Den nyhed modtager borgerne på forskellige måder.

Nogen mener, at der skal nye kræfter til i Venstre, mens andre synes, det er ærgerligt, at både partiets formand og næstformand har takket af.

TV SYD talte i dag med en række personer for at høre, hvad de mente om Lars Løkke Rasmussens og Kristians Jensens exit, og her var meningerne delte.

- Der har jo ikke været andet end ballade med de to, så jeg synes, det er helt fint. Lad os nu få nogle nye kræfter til. Det kan kun blive bedre, siger Henning Christensen fra Almind ved Kolding.

Den holdning er Mette Hansen fra Skærbæk ved Tønder helt uenig i. Stod det til hende, så skulle Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen fortsat være en del af ledelsen i Venstre.

- Det er jeg ked af. Jeg ville gerne have beholdt dem. Jeg synes, at Løkke er dygtig, og han har meget at byde ind med. Jeg synes, det er en skam, efter de har haft sådan et godt valg, siger hun.

Kasper Kræmer Lund fra Vejle mener, at Stephanie Lose er den rette til næstformandsposten i Venstre. Foto: Christian Kallebach

- Stephanie Lose skal blive på sin pind

Ifølge TV SYDs politiske kommentator Kim Dahl Nielsen så er den nuværende regionsrådsformand Stephanie Lose i spil som en ny næstformand i Venstre, og hendes navn er flere gange blevet nævnt i debatten.

Også det vækker splittelse blandt de borgere, som TV SYD talte med i dag.

- En næstformand fra Syd regionen vil være helt perfekt, for så vil der blive sat fokus på vores region, og det er meget godt, siger Kasper Kræmer Lund fra Vejle.

Henning Christensen er enig i, at hun vil passe ind som næstformand, men han synes, det vil være ærgerligt for Region Syddanmark.

- Man vil komme til at miste en stor person her i regionen, siger han, mens Mette Hansen mener, at Stephanie Lose skal blive som Regionrådsformand.

- Hun er da meget, meget dygtig, men jeg synes, at hun skal blive på sin pind, for jeg synes, at hun måske har noget, hun skal gøre færdigt og viderebringe dér, hvor hun er, siger Mette Hansen.

Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens exit var det helt rigtige, mener Henning Christensen fra Almind ved Kolding. Foto: Christian Kallebach