Lørdagens overblik: Sådan bliver dagen

Et sikkert forårstegn er bådudstillinger. I Fredericia er der denne weekend Boatshow 2019.

I dag slår de mange videregående uddannelser i Esbjerg dørene op for alle nysgerrige. Overvejer du en fremtid som ingeniør, sociolog, sygeplejerske, markedsføringsøkonom, maskinmester, eller andet blandt de ca. 60 studier i Esbjerg, så er det fra klokken 10-14 det foregår på samtlige videregående uddannelsesinstitutioner i byen.

35 unge musikere fra Syddansk Musikkonservatorium er sammen i The Very Big Band, og i eftermiddag spiller de en hyldestkoncert for den nyligt afdøde danskboende jazzpianist, Butch Lacy. Det foregår i Kolding Musikskole kl. 15.

Alle der elsker et godt akvarie kan få en på opleveren, når Nordeuropas største akvariemesse finder sted i denne weekend i Hældagerhallen i Vejle.

En 39-årig mandlig motorcyklist mistede fredag aften livet i en solo-ulykke ved Egtved. Den 39-årige mand fra lokalområdet var dræbt på stedet, oplyser Sydøstjyllands Politi lørdag morgen til TV SYD.

Det er kølig morgen, hvor vejene stedvis kan være glatte. Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Ifølge DMI bliver det en ret så dejlig og tør lørdag med en del sol. Temperaturerne skulle komme op til mellem fem og otte graders varme. Vinden bliver svag til jævn omkring en sydlig retning.

