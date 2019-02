Lokal folketingspolitiker: Jeg er meget glad for VUC Syd overlever

Folketingsmedlem Jesper Petersen er meget glad for, at VUC Syd overlever. Han mener, at uddannelsesinstitutionen er afgørende for, at mange unge får en uddannelse.

Folketingspolitiker Jesper Petersen, der er valgt for socialdemokraterne i Sydjyllands Storkreds, er meget glad for beslutningen om, at VUC Syd overlever trods alvorlig økonomisk krise.

- Jeg er meget tilfreds. VUC Syd er helt afgørende for, at en stor gruppe unge kommer i gang med at uddanne sig i vores landsdel, siger Jepser Petersen til TV SYD.

Undervisningsminister Merete Riisager, (LA), meddelte torsdag formiddag, at VUC Syd med afdelinger i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder bevares som en selvstændig uddannelsesinstitution.

At VUC Syd kan fortsætte skyldes, at skolens midlertidige betyrelse har fundet en ordning med skolens kreditorer, og at Undervisningsministeriet skyder ekstra 40 millioner i uddannelsesinstitutionen i løbet af 2019.

Desuden fortsætter den midlertidige bestyrelse med formand for den midlertidige ledelse, Laust Joen Jakobsen, i spidsen - foreløbigt på ubestemt tid. De skal nu i gang med at lave en detaljeret genopretningsplan for institutionen.

- Der er ingen tvivl om, at det både bliver benhårdt de kommende år, siger Jesper Petersen. Det kommer til at kræve meget af mange at finde de her bæredygtige løsninger, men uddannelsesinstitutionen består, og det er det vigtigste.

VUC Syd-sagen kort fortalt

I sommeren 2017 brød skandalen om misbrug af offentlige midler omkring VUC Syd ud, da Radio 24syv offentliggjorde, at den 15 mand store bestyrelse med Haderslevs borgmester H.P. Gejl (V) i spidsen brugte 380.000 kroner på en fem dage lang studietur til Californien.

Derefter fulgte en række afsløringer af ekstravagance anført af daværende direktør Hans Jørgen Hansen og bl.a. nepotisme med ansættelse af direktørens søn, vicedirektørens datter og bestyrelsesformanden kone.