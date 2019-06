Lokale politikere rykker ud af byrådet – én kører dobbeltmandat

Flere byrådspolitikere må vinke farvel til lokalpolitik efter at have fået et mandat til Folketinget.

I både SF og Socialdemokratiet er det ikke tilladt at have et dobbeltmandat. Det betyder, at en politiker ikke må sidde i to folkevalgte forsamlinger på samme tid.

Det er tilfældet for flere af nyvalgte folketingsmedlemmer i Sydjylland.

Derfor kan medlemmerne af Kolding Byråd se frem til et nyt ansigt i byrådssalen.

Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF genvandt sit mandat til folketinget efter fire års pause fra national politik. Hun fik næsten 4700 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds. Nu skal hun igen være folketingsmedlem, og det betyder farvel til Kolding byråd. Det bliver et trist farvel, siger SF’eren.

- Man kan komme til at holde af de mennesker, som man har et politisk ansvar over for. Der er personer på væresteder, som jeg har mødt, som man nu forlader. Jeg kan godt mærke, at der er en lille del i mig, der græder lidt, siger Karina Lorentzen.

Det nye navn i byrådssalen bliver Mette Voss, der er førstesuppleant i SF.

Selvom Karina Lorentzen er ked af at forlade sin plads i byrådet, så tror hun på, at hun kan gøre en større forskel på borgen.

- Jeg vil gerne kæmpe for at bekæmpe fattigdom, og så skal vi fjerne kontanthjælpsloftet. Det kan kun gøres fra Christiansborg, siger Karina Lorentzen

Vejle byråd skifter også medlem

Byrådet i Vejle Kommune har fået to af deres medlemmer valgt ind i Folketinget. Som udgangspunkt ligner det, at kun én af dem forlader lokalpolitikken.

Birgitte Vind har været en af de 11 socialdemokrater, der har siddet i det 31-mands store byråd i Vejle Kommune.

Socialdemokratiet gik ét mandat ekstra frem i Sydjyllands Storkreds til folketingsvalget og fik dermed hele seks mandater. Èt af dem gik altså til Birgitte Vind. Derfor må det nye folketingsmedlem vinke farvel til sin plads i byrådet i Vejle.

- Det er vemodigt, fordi jeg har været rigtig glad for min plads i byrådet. Men jeg er tilfreds med den politik, som vi har i vores parti, hvor vi ikke kan have dobbeltmandat.

Det er førstesuppleanten Arne Poulstrup, der skal overtage pladsen i byrådet efter Birgitte Vind i den socialdemokratiske gruppe. Den rolle har han været klar til i flere måneder, hvis det lykkedes partifællen at komme til Christiansborg.

- Det vil jeg se frem til. Jeg glæder mig til at repræsentere mit lokalområde i byrådet. Det er først og fremmest derfor, jeg i sin tid sagde ja til at stille op, sagde Arne Poulstrup til Vejle Amts Folkeblad tilbage i januar.

Birgitte Vind mener, at det er godt at fordele kræfterne ud.

- Jeg synes, at det er rigtig godt, at vi kan sprede de demokratiske stemmer ud på så mange hænder som muligt, siger Birgitte Vind.

Venstre-mand bliver i byrådet - for nu

Birgitte Vind og Venstres Christoffer Aagaard Melson har flere ting tilfælles. De skal begge i Folketinget for første gang, og de sidder begge i byrådet i Vejle.

Christoffer Aagaard Melson er én af de seks politikere fra det blå parti, der er blevet stemt ind i Sydjyllands Storkreds. Han fik 7.546 personlige stemmer og blev dermed en af de store stemmeslugere i storkredsen.

Han sidder som byrådsmedlem blandt andet i børne- og familieudvalget, teknisk udvalg og økonomiudvalget.

Hos Venstre har man ikke de samme regler, når det kommer til at have dobbeltmandat. Han vil derfor forsøge at fortsætte i byrådet trods sit nye mandat på Christiansborg.

- Hvis jeg ikke føler, at jeg kan passe begge ting 100 procent, så bliver jeg nødt til at trække mig fra byrådet.