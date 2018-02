Lone hjælper hjemløse der lider under sibirisk kulde

Blæst og kulde udfordrer de godt 800 hjemløse her i området. Lone Wieberg fra Børkop træder til med varm mad og en god seng.

Vi har den koldeste uge i fem år. Det blæser og vejrudsigten byder kun på minusgrader - også i dagtimerne. Men ikke alle kan se fjernsyn i en varm sofa – eller har en varm seng for natten.

De hjemløses hverdag på gaden er rigtig barsk i denne tid. Derfor er der ekstra brug for hjælp i disse dage – både for varme og hjertevarme.

- Jeg tilbyder dem en varm seng at sove i – og noget varm mad til aften. Det er min pligt som et ordentligt menneske, siger Lone Wieberg fra Børkop til TV SYD.

Hun driver til daglig et lille bed & breakfast – og hun har ledige senge.

- Mit håb er at hjælpe de hjemløse fra Fredericia og Vejle, der ikke kan få plads på herberget. Vi er alle sammen nødt til at hjælpe, hvor vi kan – og så godt vi kan.

De nyeste tal for 2017 fra VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, viser, at der er godt 800 hjemløse her i området. Primært centreret omkring de store byer.

Lone Wieberg har hængt sedler op i Vejle og Fredericia, så de hjemløse kan se, hvordan de kommer i kontakt med hende. Hun glæder sig til at hilse de hjemløse velkommen.

- De er ikke helt fremmede. For det foregår gennem kommunes varmestue, Kirkens Korshær, den lokale præst og herberget i Vejle. Så på den måde er jeg rimelig bekymringsfri, slutter Lone Wieberg.

Torsdag bliver igen bidende kold med lette snebyger og to til fem graders frost. Det vil føles væsentligt koldere, da det samtidig bliver blæsende.

