Lose advarer mod centralisering

Danske Regioner kritiserer staten for at være for dårlig til at støtte lokal erhvervsudvikling. Alligevel vil minister centralisere støtten.

Danske regioner med Stephanie Lose (V), fra Region Syddanmark i spidsen advarer direkte regeringen imod at lukke seks regionale vækstfora og lokale erhvervscentre.

Erhvervsminister Brian Mikkelsens (K), såkaldte forenklingsudvalg foreslår i stedet at centralisere støtten, men det er ikke nogen god ide, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, til Ritzau.

- Skal det besluttes et centralt sted, hvad der er godt både for Syddanmark og Nordjylland, så bliver det dårligere og ”one size fits all”, siger hun.

Når staten er for dårlig til at få udbetalt sine midler til gavn for vækst og udvikling i hele landet, så er det fordi, de ikke er tæt på de regionale partnerskaber. Stephanie Lose, (V), formand, Dansk Regioner

Hun peger på, at store virksomheder som Danfoss og Grundfoss, Legoland og Lalandia også har opfordret politikerne på Christiansborg til at tænke sig grundigt om, før de centraliserer erhvervsstøtten.

Lokale skaber vækst

I et regionalt partnerskab med Region Syddanmark er store lokale virksomheder som Danfoss og Linak, begge på Nordals, samt Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet netop lykkedes med at skabe et nyt uddannelsescenter til 175 millioner kroner.

Fra næste år skal det huse tre nye ingeniøruddannelser og give nødvendig arbejdskraft og dermed vækst til de lokale virksomheder.

Lose advarer

Stephanie Lose advarer om, at EU-midler, der er tænkt til at skabe vækst og udvikling i hele landet, risikerer at samle støv, hvis erhvervsstøtten skal styres af staten.

Fra 2014-2020 modtager Danmark knap tre milliarder kroner fra EU's strukturfonde, og mens regionerne har givet tilsagn om 53 procent af midlerne, så gælder det kun for 39 procent af de penge, der skal igennem den statslige Erhvervsstyrelse. Det viser en opgørelse fra Danske Regioner.

- Når staten er for dårlig til at få udbetalt sine midler til gavn for vækst og udvikling i hele landet, så er det fordi, staten ikke er tæt på de regionale partnerskaber, der kan udløse EU-midlerne, siger Stephanie Lose.

Læs også FAKTA: Sådan fungerer EU-fondene og erhvervsstøtten