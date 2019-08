Løkke trækker sig: Lose ligner ny næstformand

Stephanie Lose er lige nu formand for Danske Regioner og formand for Region Syddanmark, men måske venter en ny post i Venstre.

Klokken 11.23 i dag trak Lars Løkke Rasmussen sig som formand for Venstre, og cirka en halv time senere gik næstformand Kristian Jensen samme vej. Det åbner muligheden for, at Stephanie Lose kan blive ny næstformand i partiet, vurderer Kim Dahl Nielsen, nyhedsredaktør, JydskeVestkysten, og politisk kommentator ved TV SYD.

- Alt tyder på Ellemann som ny formand, og hvis hun selv nikker ja, så tror jeg på Stephanie Lose som ny næstformand som Venstre. Jeg ved, hun er i spil, og hvad jeg hører på vandrørene, er, at hun er klar til posten, siger Kim Dahl Nielsen.

I det meste af august måned har der været intern uenighed om formandskabet i Venstre. I den forbindelse er Stephanie Lose flere gange blevet nævnt som en oplagt ny kandidat til næstformandsposten, mens flere partikollegaer har talt varmt om hende.

- Hun er vellidt. Dels er hun pletfri, der er ingen møgsager, og så har hun vist mod ved stå fast og være imod sundhedsreformen, siger Kim Dahl Nielsen.

Ifølge Kim Dahl Nielsen er det ganske realistisk, at Lose bliver ny næstformand.

- Kigger vi på Syd- og Sønderjylland, peger de fleste på hende som næstformand og siger, at hun kan blive en fremragende næstformand.

Venstres nye formand og næstformand vil blive valgt på partiets landsmøde.

TV SYD forsøger at få en kommentar fra Stephanie Lose.

