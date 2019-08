Lov forhindrer sygehus i at nedbringe udeblivelser

Kolding Sygehus fik antallet af udeblivelser ned. Men metoden var i strid med loven, så nu er den droppet igen, og det møder kritik.

På Kolding Sygehus må de hver dag vente forgæves på patienter, der bliver væk fra MR-scanninger. Det sker cirka to gange om dagen.

Det et problem, der har stået på i årevis, og det går ud over de andre patienter.

- For hver gang en patient ikke kommer til en tid, så er det en mistet tid, som en anden patient på en venteliste kunne have brugt, så vi får simpelthen ikke brugt vores ressourcer rigtigt, siger Pica Andersen, der er ledende overradiograf på Kolding Sygehus.

Kolding Sygehus er langt fra det eneste sted, der døjer med det problem. Sidste år var der i alt 180.000 udeblivelser i Region Syddanmark, og det svarer til 500 hver dag.

Ny metode var brud på loven

Tilbage i 2017 fik sygehuset i Kolding nok. Antallet af udeblivelser måtte ned. Så derfor forsøgte sygehuset sig med en ny ordning, hvor patienterne selv skulle booke deres tider til MR-scanninger, og det betød, at antallet af udeblivelser faldt.

I 2017 var der i gennemsnit 13 personer, der blev væk, men med det nye forsøg faldt det til tal til fire.

Men forsøget var i strid med sundhedsloven. Patienter skal nemlig tildeles en konkret tid, tre dage efter lægen har lavet en henvisning. Så forsøget stoppede tilbage i marts – og antallet af udeblivelser er igen steget til 10 om ugen.

- Jeg tror, forsøget viste, at patienter gerne vil involveres i deres egen behandling og deres egen planlægning af tid, siger Pica Andersen.

- Reglerne er tåbelige

Formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark ærgrer sig over reglerne, og han mener, at de er tåbelige.

- Når muligheden er der, og den viser sig at have en effekt, så må vi gøre sådan, at den kan fortsætte, siger Poul-Erik Svendsen.

Det ønske deler han med formanden for Danske Regioner.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Derfor vil jeg gerne være med til at kigge på, om vi skal have moderniseret lovgivningen og tage det op med ministeren, om det er noget, der vil give mening, siger Stephanie Lose (V) i dag til TV SYD.

Sundhedsmininisteren fortæller i dag, at han meget gerne vil finde en løsning på problemet.

- Hvis der er noget, jeg kan gøre, så kom med det. Jeg opfordrer dem til at komme med deres problemer, og hvis det er sådan, vi skal se på loven, så er jeg også villig til at se på det, så længe vi bare sikre, at patienternes rettigheder ikke bliver svækket, siger Magnus Heunicke (S).