Rektor: Lukning af VUC vil ramme voksne ufaglærte hårdt

Når VUC Vest lukker to afdelinger i Varde og Grindsted, så vil det gå hårdt ud over en gruppe voksne ufaglærte, som gerne vil i gang med at uddanne sig, mener rektor.

- Vi er nødt til at lukke de to afdelinger, selvom det ærgrer mig, og det kommer til at gå ud over en gruppe ufaglærte, siger rektor Frants Regel på VUC Vest til TV SYD.

Vi er nødt til at lukke de to afdelinger, selvom det ærgrer mig, og det kommer til at gå ud over en gruppe ufaglærte. Frants Regel, rektor, VUC Vest, Esbjerg

Frants Regel er bekymret for den gruppe af voksne ufaglærte, som ikke længere vil kunne uddanne sig i de to byer:

- Vi ved, at en stor del af den gruppe mennesker, der nu udelukkes fra at kunne uddanne sig i de to byer, har sværere ved at komme i gang, når de for eksempel også skal transportere sig længere. På den måde udelukker man nu mennesker i såkaldt Udkantsdanmark fra at uddanne sig, siger Frants Regel.

Økonomi, lav arbejdsløshed og ny uddannelse lukker VUC

Læs også VUC-afdelingerne i Varde og Grindsted lukker til sommer

Ifølge rektor er der flere forhold, der gør, VUC Vest må lukke de to afdelinger i Grindsted og Varde fra første august i år.

VUC Vests afdeling i Grindsted lukker og slukker i 2019. Foto: VUC Vest

Den ene er to procent besparelser på rammebevillingerne, som alle uddannelsesinstitutioner er ramt af, og som ifølge Frants Regel har betydet 17 procent færre midler til VUC Vest siden 2016. Den anden er, at samfundskonjunkturerne er gunstige lige nu. Arbejdsløsheden er meget lav, og ufaglærte er for en stor dels vedkommende i job. Derfor søger en stor gruppe af ufaglærte ifølge rektor ikke uddannelse, da der er masser af arbejde til dem. Det betyder færre elever på EUC.

VUC Vests afdeling i Varde lukker og slukker i 2019. Foto: VUC Vest

Men den væsentligste grund er, at alle unge under 25 år fra den første august 2019 ikke længere kan læse på VUC, men skal begynde at gå på den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som er en ny uddannelse for unge, der endnu ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Det vil ifølge Frants Regel betyde et voldsomt fald i elevantallet i både Varde og Grindsted, som lige nu har omkring 120 studerende fordelt på de to afdelinger. Efter den første august vurderer rektor, at der kun vil være omkring 10 til 20, der vil kunne læse på de to afdelinger.

- Det er selvfølgelig alt for få studerende til de to afdelinger, så det er slet ikke forsvarligt hverken pædagogisk eller økonomisk at opretholde dem, siger Frants Regel.