27-årig stukket ned: Politiet efterlyser gerningsmand

Politiet blev natten til mandag kaldt ud til en lejlighed, hvor de fandt en 27-årig mand, der formentlig var blevet udsat for flere knivstik. Politiet efterlyser gerningsmanden.

Natten til mandag klokken 4.25 rykkede Sydøstjyllands Politi ud til en lejlighed på Frederik 7. Vej i Kolding.

Her var en 27-årig mand blevet stukket flere gange. Politiet formoder, at det er sket med en kniv. Det var en borger, der efter at have hørt larm fra lejligheden alarmerede politiet.

En mand er set forlade stedet omkring gerningstidpunktet. Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, der beskrives som 170-175 cm høj, iført mørk jakke, hvide bukser og mørk kasket, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet er lige nu i gang med efterforskningen og de tekniske undersøgelser.

Sydøstjyllands Politi vil meget gerne høre fra borgere, der har set eller hørt noget i forbindelse med episoden, den efterlyste mand eller nogle, der ved, hvem han er.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.